Эксклюзив 21 февраля 2023, 11:32 Момент убийства президента лиги NFC по грэпплингу и ММА попал на видео Появилось видео с места убийства президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Марданова

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В распоряжении «360» появилось видео с моментом убийства президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова в Дербенте. Кадры подтверждают данные СМИ о том, что нападавших было двое.

Правда, ранее сообщалось, что спортсмена застрелили. Ролик же демонстрирует, что между тремя мужчинами завязалась серьезная драка. События развивались стремительно, и в какой-то момент один из мужчин — вероятно, Марданов — упал и больше не шевелился. Оружие, если оно и было, в кадр не попало. Остальные двое скрылись. Один перед этим подошел и склонился над лежащим, видимо, проверяя, жив ли он.

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По информации Telegram-канала «112», многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу убили сегодня около 04:00. Полиция разыскивает 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Их местонахождение пока неизвестно, но правоохранители уже распространили ориентировки на подозреваемых. Возможно, они передвигаются в «Ладе Приоре» с подмосковными номерами.

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