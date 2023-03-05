Эксклюзив 05 марта 2023, 14:42 Момент стрельбы на улице Рубинштейна в Петербурге попал на видео Появилось видео стрельбы на улице Рубинштейна в Петербурге

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент стрельбы на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Известно, что огонь из травматического оружия открыл пьяный местный житель.

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По данным регионального управления Росгвардии, стрелку 29 лет. Из-за его действий пострадали два прохожих. У них выявили ранения руки и спины и доставили в больницу.

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Злоумышленника увезли приходить в себя и давать объяснения в отделе полиции. При задержании у него изъяли аэрозольный перцовый баллончик и травматический пистолет Grand Power.