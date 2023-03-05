05 марта 2023, 14:42
Момент стрельбы на улице Рубинштейна в Петербурге попал на видео
Появилось видео стрельбы на улице Рубинштейна в Петербурге
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент стрельбы на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Известно, что огонь из травматического оружия открыл пьяный местный житель.
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По данным регионального управления Росгвардии, стрелку 29 лет. Из-за его действий пострадали два прохожих. У них выявили ранения руки и спины и доставили в больницу.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Злоумышленника увезли приходить в себя и давать объяснения в отделе полиции. При задержании у него изъяли аэрозольный перцовый баллончик и травматический пистолет Grand Power.
Санкт-Петербург
Стрельба
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