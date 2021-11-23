Момент столкновения трамвая и автомобиля у ВДНХ попал на видео

Столкновение трамвая с выехавшим на пути легковым автомобилем в районе ВДНХ попало в объектив видеорегистратора в кабине машиниста. Кадры с моментом аварии опубликовал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что водитель легкового автомобиля начал поворачивать и заезжать на рельсы, но при этом не обратил внимания на едущий трамвай, который он должен был пропустить.

В результате столкновения вагон частично сошел с рельсов. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, пострадали в аварии водитель легковушки и его пассажир. Их доставили в больницу.

Госавтоинспекция Москвы уточнила, что легковушкой управляла женщина. Во время движения по Продольному проезду она не предоставила преимущества трамваю во время поворота налево. У доставленного в больницу пассажира легковушки врачи диагностировали тяжелые травмы.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая разбирается во всех обстоятельствах аварии.