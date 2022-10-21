Момент столкновения «Лады» и Porsche попал на камеры под Одинцово | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 20:54 Момент столкновения «Лады» и Porsche попал на камеры под Одинцово Появилось видео момента столкновения «Лады» и Porsche на трассе М-1 в Одинцовском округе

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В распоряжении «360» появилось видео момента столкновения «Лады» и Porsche, которое произошло сегодня на трассе М-1 в Одинцовском округе.

На кадрах видно, что водитель иномарки совершает резкое перестроение из крайней правой полосы движения в соседнюю левую. В последний момент заметив, что высока вероятность столкновения с идущей впереди «Ладой», водитель Porsche пытается вернуться в крайнюю правую полосу. Однако, судя по видео, скорость иномарки заметно выше средней скорости потока автомобилей на трассе, поэтому происходит столкновение.

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Ранее стало известно, что Porsche сгорел практически дотла после ДТП с «Ладой». Произошло все на трассе М-1 в Одинцовском округе. За рулем иномарки был исполнительный директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм».

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По информации Telegram-канала 112, Артемову не понадобилась медицинская помощь. А вот пассажирке отечественного авто пришлось вызывать скорую.