Три грузовых автомобиля разбились на скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Видео появилось в Сети.

ДТП случилось вечером 2 октября на 311-м километре дороги в Вышневолоцком районе Тверской области. Водитель КамАЗа остановился, чтобы починить колесо. Вскоре рядом с ним остановился водитель такого же грузовика и предложил свою помощь. В то же время в один из КамАЗов сзади влетела фура MAN, которой управлял 31-летний мужчина.

В ДТП травмы получил водитель третьего грузовика. Мужчину отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Один из большегрузов опрокинулся на бок, все машины сильно искорежены, на трассе лежат обломки.