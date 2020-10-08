Момент смерти актера Рината Кафиятуллина в бассейне попал на видео

Появилось видео, на котором запечатлен момент смерти молодого актера Рината Кафиятуллина. Кадры записали камеры видеонаблюдения в фитнес-клубе.

Камеры засняли бассейн, где плавали люди. На левой дорожке в углу стало плохо Кафиятуллину, но никто не замечал этого, пока об инциденте не сообщила женщина, ставшая очевидцем происходящего. Она позвала работника фитнес-центра, который неспешно отправился за металлической палкой, чтобы подать ее актеру.

Однако в какой-то момент стало ясно, что Кафиятуллин не подает признаков жизни. Тогда сотрудник фитнес-центра ускорился и позвал коллег. Они все вместе вытащили мужчину из воды и попытались его спасти.

Следователи выясняют все обстоятельства смерти артиста. Инцидент произошел вечером 7 октября в фитнес-клубе на Ангарской улице в столице.

Кафиятуллину было 26 лет. Он окончил актерский факультет Института современного искусства и играл в театре.

Ранее дочь советского актера Владимира Конкина София также погибла в бассейне одного из фитнес-клубов. Ей было 32 года.