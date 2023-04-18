Происшествия 18 апреля 2023, 19:18 Момент смертельной перестрелки в Ставрополе попал на видео Мужчина погиб в ходе перестрелки у ресторана в Ставрополе

Читать 360tv в

Момент смертельной перестрелки у итальянского ресторана в Ставрополе попал на камеру. Видео оказалось в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно, как из автомобилей выхотят вооруженные мужчины. Они производят несколько выстрелов, затем садятся в машины и уезжают с места ЧП.

Реклама

Перестрелка произошла в ночь на вторник на улице Космонавтов в Ставрополе. По данным пресс-службы СКР по региону, неизвестные обстреляли легковой автомобиль, в салоне которого находился 33-летний мужчина. От полученных ран пострадавший скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовные дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, а также по статье 105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом).

Полицейские устанавливают личности стрелков и ведут их поиски. Стажи порядка обратились к жителям с просьбой предоставить значимую информацию о разыскиваемых лицах.