18 апреля 2023, 19:18
Момент смертельной перестрелки в Ставрополе попал на видео
Мужчина погиб в ходе перестрелки у ресторана в Ставрополе
Момент смертельной перестрелки у итальянского ресторана в Ставрополе попал на камеру. Видео оказалось в распоряжении телеканала «360».
На кадрах видно, как из автомобилей выхотят вооруженные мужчины. Они производят несколько выстрелов, затем садятся в машины и уезжают с места ЧП.
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Перестрелка произошла в ночь на вторник на улице Космонавтов в Ставрополе. По данным пресс-службы СКР по региону, неизвестные обстреляли легковой автомобиль, в салоне которого находился 33-летний мужчина. От полученных ран пострадавший скончался в больнице.
Следователи возбудили уголовные дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, а также по статье 105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом).
Полицейские устанавливают личности стрелков и ведут их поиски. Стажи порядка обратились к жителям с просьбой предоставить значимую информацию о разыскиваемых лицах.
Стрельба
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