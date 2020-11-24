Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы сняла камера видеонаблюдения. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как одна машина заходит на поворот на перекрестке и в нее на скорости влетает другой автомобиль, ехавший навстречу. После этого поворачивавшее авто выносит на тротуар.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил «360», что во время этой аварии один пешеход погиб, еще двое пострадали. О состоянии раненых информации пока нет.