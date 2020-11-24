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    24 ноября 2020, 15:21

    Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве попал на видео

    Андрей Иванов

    Момент смертельного ДТП на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы сняла камера видеонаблюдения. Ролик опубликовали в соцсетях.

    На кадрах видно, как одна машина заходит на поворот на перекрестке и в нее на скорости влетает другой автомобиль, ехавший навстречу. После этого поворачивавшее авто выносит на тротуар.

    Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил «360», что во время этой аварии один пешеход погиб, еще двое пострадали. О состоянии раненых информации пока нет.