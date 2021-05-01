Момент смертельного ДТП с детьми на Ставрополье попал на видео

Кадры с видеорегистратора грузовика, опрокинувшегося на микроавтобус с детьми на Ставрополье, появились в Сети. На видео попал момент того, как водитель «девятки» пытается пойти на обгон и в итоге провоцирует смертельное ДТП.

Запись опубликовал Lifе. Видеорегистратор большегруза, ставшего еще одним участником аварии, зафиксировал момент, когда ВАЗ-2109 выезжает на встречку и пытается обогнать более десяти автомобилей, среди которых есть два грузовика.

В какой-то момент водитель понял, что совершить маневр не получится, он попытался вернуться в свой ряд, но задел КамАЗ. Грузовик с прицепом притормозил и перевернулся. Его прицеп и накрыл микроавтобус, в котором находилась детская баскетбольная команда.

Жертвами ДТП стали пять девочек. Еще девять детей тяжело пострадали. Установлено, что за рулем микроавтобуса, который вез команду на соревнования из Волгограда в Черкесск, был один из родителей. Поездка не была организована спортивной школой.

Правоохранители задержали водителя микроавтобуса и директора спортшколы. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Проверку по факту трагедии также проводит волгоградская прокуратура, сообщало Ura.ru.