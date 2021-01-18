Момент схода снежной лавины в КЧР попал на видео

Очевидцы сняли момент схода снежной лавины на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина тащит девушку или ребенка с прикрепленным к ногам сноубордом. От дошедшей снежной волны он закрыл ее собой. Очевидцы призвали его срочно зайти в дом. Еще один лыжник успел проехать до схода снега. После лавины можно увидеть несколько человек, которые остались на горе.

По последним данным, спасатели помогли выбраться из-под снега шести пострадавшим. Поиски еще одного пропавшего продолжаются.

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте Домбай в понедельник, 18 января. Под снегом оказались два вагончика с пунктами проката спортивного снаряжения. По предварительным данным, там могли находиться от четырех до 12 человек.

МЧС увеличило численность спасательной группы, которая работает на месте схода снежной волны. По данным ведомства, длина лавины составила 300 метров.

В экстренных службах подтвердили принудительный спуск лавины. Там объяснили, что вызвали сход первой волны путем стрельбы. Однако сейсмическая активность вызвала новый сход. Газета «Известия» со ссылкой на очевидцев уточнила, что снежная волна должна была уйти в сторону леса, но она пошла прямо на туристов.