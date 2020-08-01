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    01 августа 2020, 15:45

    Момент серьезной аварии на МКАД с уборочным комбайном попал на видео

    Алена Макаренко , Алла Морген

    Легковушка и уборочный комбайн столкнулись на 98-м километре МКАД в Москве. Видео с моментом ДТП оказалось в распоряжении «360».

    Авария произошла 1 августа, около 13:40. Там столкнулись грузовой автомобиль и Toyota Camry.

    Погибли три человека.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, туда же прибыл спасательный вертолет. Движение перекрыто, из-за чего в районе ДТП затруднено движение автотранспорта.

    Обстоятельства аварии выясняются.

    Новости SMI.FM