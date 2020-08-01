Момент серьезной аварии на МКАД с уборочным комбайном попал на видео

Легковушка и уборочный комбайн столкнулись на 98-м километре МКАД в Москве. Видео с моментом ДТП оказалось в распоряжении «360».

Авария произошла 1 августа, около 13:40. Там столкнулись грузовой автомобиль и Toyota Camry. Погибли три человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, туда же прибыл спасательный вертолет. Движение перекрыто, из-за чего в районе ДТП затруднено движение автотранспорта. Обстоятельства аварии выясняются.