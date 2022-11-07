Момент прилета по зданию управления ж/д вокзала в Донецке сняли на видео | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 08:28 Момент прилета по зданию управления ж/д вокзала в Донецке сняли на видео Очевидцы сняли на видео момент прилета по зданию управления ж/д вокзала в Донецке МЧС ДНР / Пресс-служба МЧС

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ВСУ минувшей ночью снова открыли огонь по Донецку. Момент одного из прилетов по центру города сняли на видео. По ударом оказалось здание управления железнодорожного вокзала.

По данным мэра города Алексея Кулемзина, в здание управления железной дороги в Ворошиловском районе попало три снаряда РСЗО HIMARS. После обстрела на втором этаже вспыхнул пожар.

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Возгоранию присвоили третий повышенный ранг сложности. К месту происшествия направили дополнительные силы. По информации, предоставленной МЧС ДНР, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас ликвидация пожара все еще продолжается. На месте работают 60 спасателей и 18 единиц техники.

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Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по зданию в центре Донецка в общей сложности шесть снарядов калибром 155 миллиметров.