Момент поджога томской «Ленты» попало на видео

Видео с началом пожара в торговом центре «Лента» в Томске попало на камеру. Посетитель облил лежащую на прилавке горючей жидкостью пиротехнику и поджег.

После этого он спокойно развернулся и ушел, даже не оглядываясь, сообщил Mash. Начались взрывы, покупатели быстро разошлись, сработала сигнализация.

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В магазине оказались сотрудники МЧС, которые тут же принялись тушить пожар. Другие посетители помогли им.

Из магазина эвакуировали 500 посетителей и 150 сотрудников. Никто не пострадал. Подозреваемого задержали, им оказался 27-летний местный житель.

Это уже не первый случай возгорания в супермаркете. На этой же неделе в «Ленте» был еще один пожар, гораздо более крупный. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров.

Специалисты установили, что это тоже был умышленный поджог, взорвалась пиротехника. Подозреваемого уже задержали. Им оказался сотрудник организации подрядчика. Свою вину мужчина признает. В тот раз тоже никто не пострадал.