Происшествия 19 апреля 2023, 09:01 Момент поджога машины директора благотворительного фонда «Дар» попал на видео SHOT опубликовал кадры поджога машины директора фонда «Дар» Левиной Телеканал «360»

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Возле Государственного академического театра имени Моссовета подожгли иномарку директора фонда «Дар» Полины Левиной. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

Неизвестный в маске и капюшоне в ночь на 19 апреля облил бензином припаркованный автомобиль Volvo и сбежал. Пламя перекинулось на Lexus, который стоял рядом, обе машины сгорели дотла. На записи видно, что иномарка вспыхнула буквально за секунду и огонь полностью поглотил машину. Как отметили подписчики Telegram-канала, поджигатель сам чуть не загорелся. Личность злоумышленника устанавливают, его разыскивает полиция. Пока неизвестно, почему было выбрано именно авто Левиной.

Пожар закоптил фасад здания театра и стены. Общая площадь возгорания достигла 10 квадратных метров.