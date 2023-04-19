19 апреля 2023, 09:01
Момент поджога машины директора благотворительного фонда «Дар» попал на видео
SHOT опубликовал кадры поджога машины директора фонда «Дар» Левиной
Возле Государственного академического театра имени Моссовета подожгли иномарку директора фонда «Дар» Полины Левиной. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.
Неизвестный в маске и капюшоне в ночь на 19 апреля облил бензином припаркованный автомобиль Volvo и сбежал. Пламя перекинулось на Lexus, который стоял рядом, обе машины сгорели дотла. На записи видно, что иномарка вспыхнула буквально за секунду и огонь полностью поглотил машину. Как отметили подписчики Telegram-канала, поджигатель сам чуть не загорелся. Личность злоумышленника устанавливают, его разыскивает полиция. Пока неизвестно, почему было выбрано именно авто Левиной.
Пожар закоптил фасад здания театра и стены. Общая площадь возгорания достигла 10 квадратных метров.
Поджоги
Москва 2023
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