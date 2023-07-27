Происшествия 27 июля 2023, 13:51 Момент падения вертолета на Алтае сняли на видео Очевидцы сняли на видео момент падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай

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Момент падения частного вертолета Ми-8 в Республике Алтай попал на видео. Кадры крушения поступили в распоряжение «360».

Камера зафиксировала, как при посадке вертолет развернуло. Ми-8 задел хвостом бетонный столб, после чего рухнул на бок.

Вертолет упал в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. После крушения Ми-8 загорелся. МЧС России сообщило, что на борту воздушного судна находились 13 человек, шесть из них погибли. По данным Mash, жертвами стали пассажиры, все члены экипажа выжили.

Один из очевидцев, помогавший спасать пострадавших, сообщил, что видел много людей с ожогами, в том числе двух пилотов. По словам свидетеля происшествия, минимум две женщины получили серьезные травмы.

Люди успели эвакуироваться, поскольку часть вертолета возле выхода загорелась не сразу, отметил мужчина. Он сказал, что всех пострадавших доставили в районную больницу.