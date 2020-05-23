Момент падения самолета в Пакистане попал на видео

На ролике с камер видеонаблюдения видно, как самолет плавно теряет высоту. Он приземляется на жилые дома, а затем происходит взрыв.

Согласно данным местной газеты Doon, число жертв авиакатастрофы выросло до 80 человек. Пакистанские власти затрудняются сообщить, все ли погибшие были пассажирами самолета или среди них есть жители дома, на который рухнул борт.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines рухнул за несколько минут до посадки рядом с аэропортом в Карачи. На борту находился 91 пассажир и семь членов экипажа. Борт упал на жилые дома. Из-под обломков зданий спасатели вытащили около 20 местных жителей.

Ранее Генконсульство РФ в Карачи сообщило, что среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе россиян нет.