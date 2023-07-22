Происшествия 22 июля 2023, 19:13 Момент падения пешеходного моста в Ленобласти попал на видео Life: момент обрушения моста с людьми в Ленобласти сняли на видео Telegram

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Момент падения деревянного моста во время празднования фестиваля «Ольгины берега» в городе Луге Ленинградской области попал на видео. Кадры опубликовал Life.

На видео на мосту стояли десятки людей. В какой-то момент переправа буквально сложилась напополам, а находящиеся на ней участники фестиваля упали.

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Мост рухнул около 15:00 22 июля. По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек и еще девять пострадали.

По данным администрации Ленобласти, трое пострадавших в состоянии средней тяжести прошли обследование в Лужской больнице. Угрозы для их жизни нет.

На месте обрушения моста работают следователи. Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков взял под свой контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении конструкции.