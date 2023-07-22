22 июля 2023, 19:13
Момент падения пешеходного моста в Ленобласти попал на видео
Life: момент обрушения моста с людьми в Ленобласти сняли на видео
Момент падения деревянного моста во время празднования фестиваля «Ольгины берега» в городе Луге Ленинградской области попал на видео. Кадры опубликовал Life.
На видео на мосту стояли десятки людей. В какой-то момент переправа буквально сложилась напополам, а находящиеся на ней участники фестиваля упали.
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Мост рухнул около 15:00 22 июля. По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек и еще девять пострадали.
По данным администрации Ленобласти, трое пострадавших в состоянии средней тяжести прошли обследование в Лужской больнице. Угрозы для их жизни нет.
На месте обрушения моста работают следователи. Председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков взял под свой контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении конструкции.
Ленинградская область
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