Эксклюзив 10 мая 2023, 12:59 Момент падения парапланериста в Татарстане попал на видео Появились кадры смертельного полета парапланериста в селе Светлое Озеро в Татарстане

Читать 360tv в

Парапланерист погиб при крушении после полета над селом Светлое Озеро в Заинском районе Татарстана в минувший вторник, 9 мая. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах параплан пролетел над домами, а после ушел в пике, что можно понять по звукам мотора.

В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что летательный аппарат упал во дворе дома на улице Академика Акатьева. Управлял парапланом мужчина 1968 года рождения. От полученных при падении травм он скончался на месте происшествия.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что погибший давно увлекался парапланеризмом. В село он приехал из Москвы к матери. В День Победы мужчина решил подняться в небо с российским флагом, но из-за проблем с мотором рухнул и разбился.