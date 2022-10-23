Момент падения истребителя Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 11:18 Момент падения истребителя Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор В Сети опубликовали видео с регистратора с моментом падения Су-34 в Ейске

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Момент крушения учебного военного истребителя Су-34 в Ейске оказался зафиксирован на автомобильный видеорегистратор. Соответствующее видео опубликовало интернет-издание «112» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как самолет появляется на горизонте и падает. Также слышно и видно, как срабатывает катапультирование пилота. Затем воздушное судно, теряя высоту под большим углом, скрывается за невысоким изданием, из-за него раздается звук взрыва, двор озаряется светом, к небу взмывает пламя.

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«Саша, текай быстрее. Саша, бегом. Саша, люди, не сбей никого», — говорит женщина водителю на видео.

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Про ЧП известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик упал в жилом квартале Ейска при наборе высоты. Из-за разлива топлива произошел пожар, перекинувшийся на рядом стоящую многоэтажку. В результате 26 человек пострадали, 15 погибли. На данный момент в свои квартиры вернулись 547 жильцов дома, заселяются семь подъездов, признанных безопасными.ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё