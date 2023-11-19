Происшествия 19 ноября 2023, 14:12 Момент падения дерева на машину в Новокузнецке попал на видео Камера засняла момент падения дерева на машину в Новокузнецке «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Момент падения вырванного с корнем дерева на автомобиль в Новокузнецке попал на камеру. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Известий».

На кадрах видно, как тополь рухнул на проезжающую мимо многоквартирного дома машину и буквально раздавил ее.

Реклама

В авто обнаружили тела 60-летней женщины и 58-летнего мужчины. Это случилось в Заводском районе Новокузнецка.

Также в момент падения дерева в машине находились еще два пожилых человека, сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. Пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Мощный ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября. Местных жителей призвали закрыть окна и форточки в домах, убрать с балконов вещи. Ураганный ветер срывал крыши домов, валил остановки и деревья. В результате на женщину упал рекламный щит. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.