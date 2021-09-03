Момент падения бетономешалки с эстакады в Москве попал на видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео, на которое попал момент падения бетономешалки с эстакады. В надзорном органе также сообщили о начале проверки.

После выяснения всех обстоятельств будет рассмотрен вопрос о проверке организации, в которой работал водитель, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также предрейсовом осмотре водителей, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. По предварительным данным, водитель грузовой машины не справился с управлением и транспортное средство сорвалось с эстакады. Как уточнил источник «360» в экстренных службах столицы, упала бетономешалка.

Сейчас движение по Ленинградскому проспекту в района дома № 27 в сторону центра полностью перекрыто из-за падения «КАМАЗ-миксер», отметили в Госавтоинспекции Москвы. Все транспортные средства пускают по дублеру Ленинградского проспекта.

Водителя «КАМАЗа» в тяжелом состоянии госпитализированы. Предварительный диагноз пострадавшего: «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работают три экипажа ДПС, сотрудники которых осуществляют регулировочно-распорядительные действия. Также на месте работает следственно-оперативная группа.

Водителей просят заранее выбирать маршрут объезда.