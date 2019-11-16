Момент падения автомобиля в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля, в котором находились мужчина и двое детей, в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Ролик был размещен в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованном ролике видно, как с водителем автомобиля беседуют сотрудники дорожно-патрульной службы. Когда машина ДПС уезжает, мужчина возвращается за руль. Затем автомобиль трогается с места и падает с набережной в воду.

Информация о том, что Renault Logan упал в воду появилась несколькими часами ранее. Инцидент произошел 16 ноября, в 17:38, у дома № 19 по набережной реки Фонтанки. Сообщалось, что в салоне автомобиля находились 56-летний мужчина и двое детей — девятилетний мальчик и пятимесячная девочка.

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Вытащить пострадавших из воды помогли два очевидца инцидента. Взрослых и детей после осмотра медиками госпитализировали. Серьезных травм они не получили, врачи диагностировали у пострадавших переохлаждение средней степени тяжести. Автомобиль извлекли из воды с помощью пожарного крана.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что двух местных жителей, пришедших на помощь мужчине с маленькими детьми в тонущем в реке автомобиле, представили к наградам.

«Вопрос о награждении двух очевидцев падения автомобиля в реку Фонтанку, которые бросились на помощь тонущим, находится на контроле руководства ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу», — приводит РИА «Новости» сообщение городского ведомства по чрезвычайным ситуациям.