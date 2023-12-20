Происшествия 20 декабря 2023, 10:58 Момент обрушения здания в Петербурге попал на видео Mash опубликовал видео с моментом обрушения 6-этажного флигеля в Петербурге

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Момент обрушения шестиэтажного флигеля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге попал на видео с камеры наблюдения. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным авторов канала, обрушение началось внутри первого этажа, где сначала упала часть несущей стены. На кадрах с камеры наблюдения видно, как в момент происшествия из арки вырывается столб пыли.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале с оперативной информацией, что здание обрушилось в ночь на 20 декабря, около 02:00. В ведомстве назвали постройку нежилой и указали, что флигель расселили.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Экстренные службы организовали разбор обрушившихся конструкций.

Местные жители сказали «Mash на Мойке», что флигель расселили не полностью. Некоторые люди не успели вывезти вещи и мебель из аварийной постройки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, что в аварийном флигеле обрушились два расселенных подъезда. Их жильцов и людей из соседних домов переселили в гостиницы. По словам Беглова, последнего жильца, не желавшего покидать аварийное здание, уговорили переехать в гостиницу только вчера.