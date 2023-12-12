Происшествия 12 декабря 2023, 11:50 Момент обрушения водонапорной башни в Липецкой области попал на видео Водонапорная башня рухнула в Липецкой области

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В Липецкой области в селе Сенцово рухнула водонапорная башня. Видео с моментом падения появилось в паблике «Липецк с огоньком».

Судя по кадрам, сначала башня накренилась. Затем она рухнула, почти не развалившись. Согласно данным паблика, предварительной причиной ЧП стала наледь. Информации о пострадавших не было.

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«В настоящее время проводятся работы по отключению вышедшей из строя водонапорной башни из общей системы водоснабжения», — рассказал глава администрации Липецкого района Давид Тодуа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, маломощная водонапорная башня является дополнительной. Она нужна для сокращения перебоев в водоснабжении летом. Кроме нее, в селе Сенцово работают еще три скважины. Также есть водонапорные башни уже большей мощности.

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