Момент обрушения балконов в Петербурге попал на видео
На кадрах видно, что сооружения рухнули прямо на асфальт рядом с домом. Клубы пыли заволокли область проезжей части. На момент ЧП людей рядом с местом обрушения не было. Сейчас там работают экстренные службы.
Все случилось на Кирочной улице, в доме № 20. Балконы обвалились с третьего по шестой этаж. Здание огородили, поскольку остается угроза падения балконных плит.
Футболист Андрей Аршавин случайно оказался на месте происшествия. Он уже выложил в Сеть фотографию, где можно увидеть висящие балконы.
Здание построили в 1936–1937 годах. Оно входит в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин заявил, что дом не был аварийным. У него были проблемы лишь со штукатуркой. Никаких строительных работ на момент ЧП не проводилось. Известно, что сначала упал верхний балкон, за ним обрушились остальные.