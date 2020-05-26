Момент обрушения балконов в Петербурге попал на видео

ЧП в старом петербургском доме, где рухнули балконы, произошло 26 мая, в первой половине дня. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, что сооружения рухнули прямо на асфальт рядом с домом. Клубы пыли заволокли область проезжей части. На момент ЧП людей рядом с местом обрушения не было. Сейчас там работают экстренные службы.

Все случилось на Кирочной улице, в доме № 20. Балконы обвалились с третьего по шестой этаж. Здание огородили, поскольку остается угроза падения балконных плит.

Футболист Андрей Аршавин случайно оказался на месте происшествия. Он уже выложил в Сеть фотографию, где можно увидеть висящие балконы.

Здание построили в 1936–1937 годах. Оно входит в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин заявил, что дом не был аварийным. У него были проблемы лишь со штукатуркой. Никаких строительных работ на момент ЧП не проводилось. Известно, что сначала упал верхний балкон, за ним обрушились остальные.