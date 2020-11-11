Момент обрушения балки на машину у МКАД попал на видео
Видео заснял регистратор автомобиля, на который обрушилась постройка. Машина ехала следом за бетономешалкой, которая задела ограничительную балку. В итоге конструкция обрушилась прямо на машину автора видео.
Все произошло в прошедший вторник, примерно в 14:20. К месту ЧП приехали спасатели и сотрудники скорой помощи. В результате случившегося никто не пострадал. Движение по шоссе в районе МКАД временно ограничили в обе стороны. Сейчас оно восстановлено.
Владельца легковушки зовут Алексей Чернышов. Вместе с ним в салоне находились сын и родители. Все в полном порядке. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Мужчина вспомнил, что притормозил перед ограничительной балкой, а «потом занавес просто закрылся». Автовладелец сначала не понял, что произошло. В итоге оказалось, что арка упала на капот.
Первый канал уточнил, что на Рублево-Успенском шоссе проходили работы по установке защитных конструкций. В одну из них и въехал бетоновоз.