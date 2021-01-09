Момент обнаружения погибшего под лавиной в Норильске попал на видео

Спасатели нашли труп 45-летнего мужчины после схода лавины на горнолыжной базе «Гора отдельная». Поисковые работы и момент обнаружения погибшего попали на видео.

На кадрах видно, что на месте схода лавины работает большое количество спасателей. Они разгребают снег лопатами, и в какой-то момент один из них кричит: «Нашли». После этого все начинают активно копать там, где из-под снега показался погибший.

Лавина сошла на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском вечером 8 января. Снегом засыпало несколько построек, в которых могли быть люди. На склоне развернули поисково-спасательную операцию, продолжавшуюся всю ночь. Под завалами удалось найти тела 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка.

Также спасатели достали из-под снега 14-летнего подростка. Школьника с переломами и обморожением отправили в реанимацию. Он находится под наблюдением врачей. Сейчас спасательная операция на горнолыжной базе завершена.

«Мы оперативно создали на месте группировку в 280 человек. Благодаря этому удалось спасти мальчика 14 лет. К сожалению, три человека погибли. На данный момент мы завершили поисково-спасательные работы, нашли всех погибших», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что всех людей, которые могли находиться на территории базы, проверили по спискам. Всего в перечне было 35 имен. После схода лавины следователи завели уголовное дело, а прокуратура организовала проверку.