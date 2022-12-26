Происшествия 26 декабря 2022, 22:10 Момент наезда легковушки на мать с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре попал на видео Автомобиль сбил маму с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре

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Легковой автомобиль сбил маму с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре. В распоряжении «360» появилось видео момента происшествия.

На кадрах видно, что мама с детьми подходит к переходу, убеждается, что ее пропускают с левой стороны и начинает движение по дороге. Однако водитель по правой полосе не сбросил скорость и наехал на компанию. Один ребенок убежал, его машина не задела.

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После этого водители ближайших автомобилей остановились и бросились на помощь пострадавшим.

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Telegram-канал «SHOT» сообщил, что один из детей получил серьезный травмы. Происшествие произошло на улице Просторная вечером 26 декабря.

В конце ноября несовершеннолетний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Москве. Виновник приобрел автомобиль незадолго до аварии, умолчав в беседе с продавцом о своем возрасте.

Пострадавшую отвезли в больницу в тяжелом состоянии, столичная прокуратура взяла под свой контроль расследование обстоятельств ДТП.