26 декабря 2022, 22:10
Момент наезда легковушки на мать с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре попал на видео
Автомобиль сбил маму с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре
Легковой автомобиль сбил маму с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре. В распоряжении «360» появилось видео момента происшествия.
На кадрах видно, что мама с детьми подходит к переходу, убеждается, что ее пропускают с левой стороны и начинает движение по дороге. Однако водитель по правой полосе не сбросил скорость и наехал на компанию. Один ребенок убежал, его машина не задела.
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После этого водители ближайших автомобилей остановились и бросились на помощь пострадавшим.
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Telegram-канал «SHOT» сообщил, что один из детей получил серьезный травмы. Происшествие произошло на улице Просторная вечером 26 декабря.
В конце ноября несовершеннолетний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Москве. Виновник приобрел автомобиль незадолго до аварии, умолчав в беседе с продавцом о своем возрасте.
Пострадавшую отвезли в больницу в тяжелом состоянии, столичная прокуратура взяла под свой контроль расследование обстоятельств ДТП.
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