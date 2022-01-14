14 января 2022, 15:49
Момент мощного взрыва газового баллона при тушении пожара под Читой попал на видео
Газовый баллон взорвался в момент, когда пожарные тушили огонь в здании Забайкальского края. В распоряжении «360» оказалось видео с места случившегося.
На кадрах видно, как спасатель стоит вплотную к одноэтажному строению и тушит пожар. Однако внезапно крыша дома взрывается. Позже становится понятно, что взорвался баллон. Никто из пожарных не пострадал.
По данным Telegram-канал Babr Mash, ЧП произошло в кафе «Забайкальский транзит» в селе Новая Кука Читинского района Забайкальского края. Тушение сейчас продолжается. Глава села направил на место бульдозер, с его помощью позже расчищать завал.
Причины пожара не уточняются.