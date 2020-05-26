Момент крушения вертолета на Чукотке попал на видео. Вероятно, это Ми-8

В Сети появились кадры крушения вертолета на Чукотке. Вероятно, это Ми-8, разбившийся рядом с аэродромом Угольные Копи. Весь экипаж воздушного судна погиб.

На кадрах виден момент, как вертолет ударяется о землю и загорается. После этого горящее воздушное судно начинают тушить пожарные.

Военный вертолет Ми-8 утром 26 мая выполнял учебно-тренировочный полет. Борт завис на высоте около 20 метров, а затем рухнул вниз и загорелся. Все трое членов экипажа и техник погибли во время крушения. Пожарным удалось полностью потушить пожар.

После случившегося в аэропорт Анадыря отправилась комиссия главного командования ВКС России. На месте крушения вертолета уже нашли черные ящики. Приборы практически не пострадали и находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому специалисты приступят к расшифровке.

По предварительной информации, вертолет мог разбиться из-за технической неисправности. Сейчас на аэродроме проводят аварийно-спасательные работы. Сам аэропорт Анадыря после аварии работает в штатном режиме.