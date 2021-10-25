Момент крушения самолета А-22 в Подмосковье попал на видео

Следователи опубликовали видео крушения легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в районе аэродрома Ватулино в Московской области. Основными версиями происшествия в СК считают техническую неисправность воздушного судна, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

Жертвами крушения самолета 24 октября стали два человека — пилот и пассажир самолета. По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи уже осмотрели место крушения А-22, установили разброс лопастей винта двигателя, изъяли датчик высоты, назначили необходимые экспертизы, рассказали в ведомстве.

Также был осмотрен ангар посадочной площадки Ватулино, где хранился самолет. Там правоохранители изъяли образцы топлива и техническую документацию воздушного судна. Были допрошены работники аэродрома.

Расследование дела продолжается.