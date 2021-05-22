Момент гибели росгвардейцев под Мурманском попал на видео

Двое сотрудников СОБР Росгвардии в Мурманской области погибли во время учений. Они разбились при спуске с вертолета на корабль. В распоряжении «360» появилось видео, на котором запечатлен момент падения силовиков.

На кадрах можно заметить, как двое росгвардейцев спускаются с вертолета по тросу на корабль. Потом в какой-то момент трос обрывается, и оба падают на судно с большой высоты.

В СМИ сообщали, что нештатная ситуация произошла во время учений на западном берегу Кольского залива 20 мая. Силовики отрабатывали десантирование с вертолета на корабль. По некоторым данным, в результате падения один из сотрудников Росгвардии скончался на месте, второго доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В Росгвардии от лица командования и личного состава ранее принесли родственникам погибших соболезнования и пообещали оказать необходимую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются. СК по Северному флоту начал проводить проверку. По ее итогам могут возбудить дело по статье «Халатность».