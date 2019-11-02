Момент двойного убийства на западе Москвы попал на видео

Нападение киллера на двух человек во дворе дома на улице Академика Анохина на западе Москвы засняла уличная камера. Видео с места публикует «360».

На опубликованных кадрах видно, что киллер выходит из-за машины и начинает стрелять в стоящего перед собой человека.

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Не останавливаясь, он переключается на второго человека, который стоит справа. Закончив стрельбу, он пытается убежать, но возвращается ко второй жертве и стреляет еще раз.

Как сообщил «360» осведомленный источник, оба пострадавших погибли. Столичный главк МВД официально подтвердил смерть только одного человека.

По данным СМИ, жертвой киллера стал начальник Центра по по противодействию экстремизму Республики Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Второй убитый — его брат.