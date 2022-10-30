Момент ДТП со скорой и иномаркой в Новосибирске попал на видео | 360°

30 октября 2022, 12:15
Момент ДТП со скорой и иномаркой в Новосибирске попал на видео
Видеорегистратор скорой заснял момент ДТП с Toyota в Новосибирске
Появилось видео момента ДТП с участием машины скорой помощи и иномарки Toyota в Новосибирске. Кадры снял видеорегистратор служебного автомобиля врачей.
Авария произошла в Кировском районе города. Водитель Toyota Corolla проехал на красный свет, на перекрестке не справился с управлением и влетел в машину медиков.
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Среди пострадавших — четыре сотрудника экипажа, а также водитель и пассажир иномарки. Известно, что мужчина, управлявший Toyota, был в состоянии алкогольного опьянения. Против него составили административный протокол.
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Три пострадавших медика и водитель скорой попали в больницу в тяжелом состоянии. Пациентов в салоне неотложки в момент аварии не было.
ДТП
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