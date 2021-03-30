Момент ДТП с мальчиком на самокате в Петербурге попал на видео

Шестиклассник пытался на самокате переехать дорогу по «зебре» и попал под колеса легковушки. ДТП произошло на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге. Аварию сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что водитель немного сбавил скорость перед пешеходным переходом, но не остановился и перед столкновением вильнул. Мальчик не был в слепой зоне, и в это время на «зебре» он находился один.

Как сообщили в полиции, ребенок попал в детскую городскую больницу имени Раухфуса с переломом правой голени в состоянии средней тяжести. За рулем китайского автомобиля Lifan был гражданин Таджикистана 1995 года рождения. Его доставили в отделение и завели административное дело. Потом мужчину отпустили под обязательство о явке.

ДТП произошло в понедельник, 29 марта, в 16:10.