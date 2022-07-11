Момент ДТП с каршеринговым авто в Люберцах попал на камеры наблюдения

Камеры наружного видеонаблюдения сняли наезд каршерингового автомобиля на пешеходов. Кадрами поделились авторы Telegram-канала «112».

Камеры сняли ДТП с высоты. Это позволило детальнее увидеть момент аварии.

На кадрах видно, что каршеринговый автомобиль сначала на полном ходу выезжает на полосу встречного движения. Затем капотом «собирает» не успевших среагировать людей, шедших по наземному пешеходному переходу.

Процесс наезда на пострадавших напоминает сбивание кеглей в боулинге. Машина стремительно неслась прямо в пешеходов, а те после столкновения с машиной из-за силы удара разлетелись в разные стороны.

Все пострадавшие — трое человек — госпитализированы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП и выяснить детали произошедшего.

«Очень прошу правоохранительные органы внимательно разобраться в причинах. Нам важно не допускать подобных ужасных ситуаций», — сказал он.