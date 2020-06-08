Момент ДТП с Fеrrаri в Санкт-Петербурге попал на видео

В Санкт-Петербурге Ferrari на полном ходу врезался в такси. В аварии погиб один человек, двое пострадали. «360» публикует видео момента столкновения.

ДТП произошло днем 7 июня, сообщил портал 78.ru, на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны.

Водитель Volkswagen Polo хотел повернуть налево и не предоставил преимущество в движении летевшему, по словам очевидцев, на мигающий зеленый Ferrari. Машины врезались друг в друга. От удара у Polo вырвало мотор.

В аварии погиб 65-летний водитель Volkswagen, добавило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В такси, которым он управлял, ехала 31-летняя пассажирка. Она получила легкие травмы, мужчина за рулем элитной иномарки — средние.

Ferrari, по информации СМИ, принадлежит 42-летнему бизнесмену Арсению Орлову. Именно он сидел на месте водителя в момент ДТП. Три компании, учредителем которых он является, занимаются оптовой продажей консервированных овощей и фруктов и производят соки.