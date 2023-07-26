Эксклюзив 26 июля 2023, 16:17 Момент ДТП с дочерью зама премьер-министра правительства Башкирии в Уфе попал на видео «360»: момент ДТП с дочерью вице-премьера правительства Башкирии Сагитова попал на видео

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Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП с участием, предположительно, дочери заместителя премьер-министра правительства Республики Башкирия Ирека Сагитова. Запись оказалась в распоряжении «360».

На кадрах видно, что синяя легковушка поворачивает на перекрестке, когда в нее влетает другая машина. По некоторым данным, столкновение устроила дочь Сагитова, он выехал на место аварии, писал ТАСС.

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Все участники ДТП живы. Один из пассажиров, получивший травму головы, рассказал, что их авто ехало на зеленый сигнал светофора. На место происшествия прибыли минимум две машины скорой помощи и автомобиль полиции. Ведется проверка, сотрудники правоохранительных органов выяснят все детали произошедшего.

Ранее серьезное ДТП произошло на юге Москвы. Две легковушки столкнулись на проезжей части. От удара одна из машин врезалась в остановочный павильон, где стояла женщина, и перевернулась.