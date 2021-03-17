Момент ДТП с автомобилем и автобусом на остановке в Москве попал на видео

Машина врезалась в автобус и выехала на тротуар, когда автобус высаживал людей на остановке на востоке Москвы. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

На первых кадрах видно, как люди спокойно стоят на остановке, кто-то выходит из автобуса. Внезапно несколько человек отбегают в сторону.

Потом видно, как автобус стоит на остановке. В это время в него с соседней полосы влетает машина, затем авто выезжает на тротуар, где стояли несколько человек.

ЧП произошло около дома №14/1 на улице Стромынка. По предварительным данным, два человека пострадали. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Полиция выясняет все причины случившегося.