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    12 июня 2022, 09:04

    Момент ДТП на Щелковском шоссе в Москве попал на видео

    Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом ДТП на Щелковском шоссе

    Алла Морген, Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Появилось видео с моментом ДТП на Щелковском шоссе. Запись опубликовал департамент транспорта Москвы.

    По данным ведомства, авария произошла перед пересечением с 13-й Парковой улицей. Там при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл.

    Источник «360» сообщил, что столкнулись четыре легковых автомобиля и один мотоцикл, которым управлял сотрудник ДПС. По его данным, полицейский догонял легковой автомобиль. В мотоцикл в момент поворота въехала другая машина. В итоге мотоцикл отбросило в машину на встречной полосе.

    Момент ДТП на Щелковском шоссе в Москве попал на видео | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Пострадавшему сотруднику ГИБДД оказывают помощь медики, также помощь потребовалась пассажиру одной из машин», — добавил источник.

    Движение на Щелковском шоссе ограничили на четырех полосах.