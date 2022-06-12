Момент ДТП на Щелковском шоссе в Москве попал на видео

Появилось видео с моментом ДТП на Щелковском шоссе. Запись опубликовал департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, авария произошла перед пересечением с 13-й Парковой улицей. Там при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Источник «360» сообщил, что столкнулись четыре легковых автомобиля и один мотоцикл, которым управлял сотрудник ДПС. По его данным, полицейский догонял легковой автомобиль. В мотоцикл в момент поворота въехала другая машина. В итоге мотоцикл отбросило в машину на встречной полосе.

Источник фото: телеканал «360»

«Пострадавшему сотруднику ГИБДД оказывают помощь медики, также помощь потребовалась пассажиру одной из машин», — добавил источник.

Движение на Щелковском шоссе ограничили на четырех полосах.