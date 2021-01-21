Момент аварии со сбитой в Москве актрисой попал на видео

В Москве, на улице Воздвиженка, машина вылетела на тротуар и сбила женщину. «360» публикует момент аварии, в которой пострадала заслуженная артистка России Лилия Загорская.

В кадр попало такси, которое собиралось повернуть налево во дворы. В том же направлении двигался белый Mercedes. Иномарка врезалась в таксиста, и ее откинуло на пешеходов. На видео заметно, как передним бампером автомобиля задело двух человек. Оба они упали.

Известно, что под колеса легковушки попала заслуженная артистка России и лауреат Государственной премии РФ Лилия Загорская. Ей потребовалась медицинская помощь. 66-летнюю актрису госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц.

С 1987 года Загорская работает режиссером-педагогом в Московском театре «Около дома Станиславского». В четверг она должна была играть в спектакле. Его отменили.

Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. О том, как чувствует себя второй человек с видео, информации нет.