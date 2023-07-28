Эксклюзив 28 июля 2023, 17:41 Момент аварии с внедорожником и автобусом в Казани, в которой пострадали два человека, попал на видео Появилось видео аварии с внедорожником и автобусом в Казани

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Китайский внедорожник въехал в пассажирский автобус № 10 в Казани. В результате пострадали два человека, стало известно «360». В распоряжении канала появилось видео с моментом аварии, снятые из автобуса и джипа.

Судя по кадрам, все случилось буквально за секунду. Лобовое стекло автобуса сразу же пошло трещинами.

Авария случилась на улице Тази Гиззата. По предварительным данным, водитель внедорожника проехал на красный свет. Пострадавшие в результате ДТП — водитель автобуса и пассажирка джипа. Известно, что водитель попал в больницу. Официальной информации о происшествии нет.

Самая свежая сводка дорожно-транспортных происшествий в Казани относится к 26 июля. В тот день в городе произошло 107 аварий, но ни одной — с пострадавшими. К ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли почти 700 водителей и около 200 пешеходов. На нарушении правил применения ремней безопасности попался 171 автовладелец, на нарушении правил перевозки детей — семь, на пьяном вождении — 10.