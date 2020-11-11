Момент аварии с учебным автомобилем в Москве попал на видео

Сдача экзамена на права закончилась для ученика одной из московских автошкол аварией. В учебный автомобиль на скорости врезался BMW. Момент ДТП попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как учебный автомобиль, проехав пешеходный переход, начал выполнять разворот. В этот момент на скорости в него врезалась черная иномарка.

Авария произошла в минувший вторник на улице Ижорской. Пострадали при столкновении только автомобили: учебной машине разбили заднюю часть, а BMW повредил капот.

В результате происшествия никто не пострадал. Свидетели аварии заявили, что владелец черного автомобиля ехал на красный, да еще и с превышенной скоростью.

Принимавший экзамен сотрудник ГИБДД поставил начинающему водителю положительную оценку. Виновник аварии может лишиться прав на полгода за превышение скорости. В случае, если правонарушение было не первым, ему придется пройти переэкзаменовку.