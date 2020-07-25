Момент аварии с пятью погибшими в Дагестане попал на видео

Сразу несколько автомобилей столкнулись в Дагестане. В результате аварии пять человек погибли, а шестеро получили различные травмы. Смертельную аварию засняли камеры наружного наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно что две машины выворачивают на дорогу. В этот момент на огромной скорости их сносит автомобиль, который ехал им навстречу. Когда столб пыли оседает, становятся видны раскуроченные машины.

Авария произошла ночью 25 июля на федеральной трассе «Кавказ». Четыре легковушки Lada Priora, ВАЗ-2110, ВАЗ 2112 и Hyundai столкнулись на выезде из села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана.

В результате ДТП погибли пять человек. Шестерых пострадавших отвезли в Хасавюртовскую ЦГБ. Врачи оценили состояние одного из них как тяжелое. Сейчас пациент находится в реанимации под наблюдением медиков. Остальные лежат в отделении травматологии. У всех пострадавших зафиксировали травмы различной степени тяжести. Детей в числе поступивших в больницу не было.

На месте смертельной аварии работают правоохранители. Следователи продолжают выяснять все причины случившегося.