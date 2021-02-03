Момент аварии с машинами ДПС в Москве попал на видео

Момент крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, в которой погиб один человек, попал на камеры видеорегистратора. «360» публикует кадры столкновения.

В кадр попал автомобиль, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя служебными машинами ДПС, после чего врезался в две иномарки.

Авария произошла 2 февраля, в 06:45, в районе дома №9 на Кутузовском проспекте. В результате погиб виновник ДТП. Еще два человека, в том числе инспектор ДПС, пострадали. Им оказали медицинскую помощь.

В Самаре в ДТП, которое произошло 29 января, погибли 12 человек. Водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Как сообщила «Газета.ru», Его арестовали на два месяца.