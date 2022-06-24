Момент аварии на Зубовском бульваре попал на видео

Mercedes на полной скорости врезался в дом на Зубовском бульваре в Москве, после чего загорелся. Момент аварии попал на видео. Его опубликовало РИА «Новости».

Авария произошла ранним утром 24 июня. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в стену дома 22/39 на Зубовском бульваре. Полиция объявила, что причиной мог стать проезд на красный свет. Автомобиль сгорел дотла. Два человека погибли, шестеро пострадали.

Ранее видео из окна соседнего дома опубликовала прокуратура Москвы.

По данным дептранса Москвы, движение по Пречистенке было затруднено. Заняты две полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.