Происшествия 30 июля 2023, 11:32 Момент атаки украинского БПЛА по башне в «Москва-Сити» засняли камеры Mash: Момент атаки украинского БПЛА по башне «Москва-Сити» сняли из окна салона красоты Телеканал «360»

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Момент атаки украинского беспилотника по башне IQ-Квартал в «Москва-Сити» сняли на видео из окна салона красоты напротив. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, что на улице темно, но потом появляется яркая вспышка света — дрон врезался в башню. Во все стороны летят искры, а затем в небо поднимается столб пыли и дыма.

Киевский режим выпустил по столице России несколько дронов под утро 30 июля. В Минобороны РФ сообщили, что один БПЛА уничтожили в воздухе системой ПВО, а два других — подавали средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и влетели в офисные высоки. Никто из жителей Москвы не пострадал.

В здании выбило стекла, россыпью они обрушились на землю. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Кадры с последствиями атаки публиковал «360».

Ранее стало известно, что после налета дронов движение по Тестовской улице, рядом с комплексом «Москва-Сити», перекрыли.