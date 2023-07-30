30 июля 2023, 11:32
Момент атаки украинского БПЛА по башне в «Москва-Сити» засняли камеры
Mash: Момент атаки украинского БПЛА по башне «Москва-Сити» сняли из окна салона красоты
Момент атаки украинского беспилотника по башне IQ-Квартал в «Москва-Сити» сняли на видео из окна салона красоты напротив. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На записи видно, что на улице темно, но потом появляется яркая вспышка света — дрон врезался в башню. Во все стороны летят искры, а затем в небо поднимается столб пыли и дыма.
Киевский режим выпустил по столице России несколько дронов под утро 30 июля. В Минобороны РФ сообщили, что один БПЛА уничтожили в воздухе системой ПВО, а два других — подавали средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и влетели в офисные высоки. Никто из жителей Москвы не пострадал.
В здании выбило стекла, россыпью они обрушились на землю. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Кадры с последствиями атаки публиковал «360».
Ранее стало известно, что после налета дронов движение по Тестовской улице, рядом с комплексом «Москва-Сити», перекрыли.
Беспилотники
Москва 2023
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