Пенсионер в Москве попытался убить дочь молотком и топором

Пожилого москвича задержали на Криворожской улице после того, как он погнался с топором за своей дочерью. Женщина пыталась спастись от отца, но получила несколько ударов по голове, рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ему 83 года. По данным надзорного ведомства, накануне отец и его 56-летняя дочь были у себя дома. Они поссорились, и во время конфликта подозреваемый ударил ее несколько раз молотком по голове.

«Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, где отец догнал ее и нанес еще несколько ударов по голове топором», — добавили в пресс-службе.

Пенсионера остановили очевидцы. Его дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что мужчина задержан, и подтвердили госпитализацию пострадавшей.

Как сообщили в главке СК РФ по Москве, по факту покушения отцом на убийство дочери на юге Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По данным следствия, днем 17 февраля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Криворожской улице в городе Москве, между отцом 1939 года рождения и дочерью 1966 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина нанес женщине множественные удары молотком по голове. Потерпевшая, спасаясь, выбежала на улицу, где отец догнал ее и нанес еще несколько ударов по голове топором», — подтвердили следователи.