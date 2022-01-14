Молокозавод загорелся в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте МЧС.

Пожар на улице Гвардейцев-Танкистов в Родионово-Несветайской слободе начался в 08:46 14 января. Сотрудникам МЧС поступил вызов о том, что у одноэтажного здания загорелась крыша.

О том, что строение принадлежит молокозаводу, стало известно позже. Огонь переместился внутрь здания уже в тот момент, когда пожарные приехали на место происшествия.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла 100 квадратных метров. По информации РИА «Новости», сейчас огнем охвачены уже 800 квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие примерно 60 человек и 19 специальных машин, сказали агентству в ведомстве.