Происшествия 05 февраля 2023, 20:43 Молодых родителей трехмесячного ребенка нашли мертвыми в гараже Калининграда Пропавших в Калининграде девочку-подростка и ее возлюбленного нашли мертвыми РИА «Новости»

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Тела пропавших четыре дня назад 15-летней девочки и ее 20-летнего возлюбленного нашли в запертой в гараже машине Калининграда. У пары остался трехмесячный ребенок. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило региональное издание «Клопс».

По предварительным данным, молодой человек снял гараж незадолго до смерти. Ребенка молодые родители оставили с бабушкой. Предположительно, причиной смерти стали выхлопы работающего автомобиля.

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Журналисты выяснили, что молодой человек отбыл незначительный срок за связь с несовершеннолетней. После возвращения на свободу он вернулся к возлюбленной. При обыске квартиры следователи нашли большую партию наркотиков.

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В региональном главке СК заявили, что назначили проверку по факту смерти молодых людей. В рамках нее проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.